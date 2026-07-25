Dal Brasile riportano: "Il Palmeiras vuole Dodò, ma il brasiliano vuole restare in Europa"

Il terzino brasiliano ha attirato l'interesse del club verdeoro

Stando a quanto riferito dalla testata brasiliana Bolavip, pur essendoci indiscrezioni in merito all'interesse del Palmeiras, la volontà del terzino della Fiorentina Dodô resta quella di proseguire la propria carriera nel calcio europeo. Sulle tracce del giocatore classe 1998 c'è in prima fila la Roma, che ha accelerato le trattative e si profila al momento come la destinazione più probabile. Il profilo dell'ex laterale dello Shakhtar Donetsk resta comunque attenzionato anche dal Napoli, sempre a caccia di rinforzi per la fascia destra.