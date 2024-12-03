Labaro Viola

Dal Brasile, La Fiorentina segue Bruno Gomes dell'Internacional. Terzino destro brasiliano classe 2001

Per la fascia destra i Viola mettono gli occhi in Brasile. Su Bruno Gomes anche altri club europei

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2024 19:40
Dal Brasile, La Fiorentina segue Bruno Gomes dell'Internacional. Terzino destro brasiliano classe 2001 -
News
Fiorentina
Internacional
Condividi

Secondo quanto riportato da Radio Inferno, emittente che tratta di sport in Brasile, la Fiorentina sarebbe interessata a Bruno Gomes dell'Internacional. Il terzino destro classe 2001 piace anche ad altri club europei, soprattutto in Spagna dove Real Sociedad e Real Betis sarebbero in corsa per ingaggiare il calciatore.

GLI AGGIORNAMENTI DAL VIOLA PARK IN VISTA DEL MATCH CONTRO L'EMPOLI DI DOMANI

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-titolari-vogliono-giocare-con-lempoli-per-bove-gudmundsson-ok-richardson-in-gruppo/279410/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok