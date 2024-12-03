Dal Brasile, La Fiorentina segue Bruno Gomes dell'Internacional. Terzino destro brasiliano classe 2001

Per la fascia destra i Viola mettono gli occhi in Brasile. Su Bruno Gomes anche altri club europei

Secondo quanto riportato da Radio Inferno, emittente che tratta di sport in Brasile, la Fiorentina sarebbe interessata a Bruno Gomes dell'Internacional. Il terzino destro classe 2001 piace anche ad altri club europei, soprattutto in Spagna dove Real Sociedad e Real Betis sarebbero in corsa per ingaggiare il calciatore.

GLI AGGIORNAMENTI DAL VIOLA PARK IN VISTA DEL MATCH CONTRO L'EMPOLI DI DOMANI

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