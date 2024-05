Dal Brasile, Fiorentina interessata a Benjamin delle giovanili del Real Madrid. Terzino classe 2007

Secondo quanto riportato da ESPN Brasile, la Fiorentina sta seguendo il terzino destro, classe 2007, Emanuel Benjamin. Il giovane di proprietà del Real Madrid gioca nel settore giovanile e, grazie al passaporto italiano, è stato convocato proprio dalla Nazionale azzurra Under 17 che tra pochi giorni inizierà l’Europeo in Danimarca. In questo momento gli agenti del calciatori si trovano in Italia per discutere in generale del suo futuro.

IL PROCURATORE DI BONAVENTURA PARLA DEL FUTURO DEL CENTROCAMPISTA