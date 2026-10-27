Dal Belgio scrivono: "Occhi della Fiorentina su Keita, difensore del 2003 dello Charleroi"

Il centrale maliano è un obiettivo per il mercato di gennaio

La retroguardia viola ha bisogno di rinforzi, e Fabio Paratici non sta a guardare. Secondo le indiscrezioni dell'esperto di mercato Ekrem Konur, il dirigente della Fiorentina avrebbe già iniziato a monitorare con attenzione un promettente difensore centrale che milita nel campionato belga.

Non solo i viola: forte concorrenza dalla Spagna

Il profilo finito nel mirino è quello di Cheick Keita, centrale classe 2003 originario del Mali e in forza allo Charleroi da due stagioni. La Fiorentina dovrà però battere una concorrenza agguerrita: sulle tracce del giovane difensore ci sono infatti anche Real Betis e Villarreal. In particolare, questi ultimi avrebbero già allacciato i contatti con l'entourage del calciatore, pronti a presentare una prima proposta ufficiale già nella sessione di gennaio.

Identikit del giocatore

Cresciuto calcisticamente nelle nazionali giovanili francesi — con cui ha disputato anche un Mondiale Under 20 —, Keita ha successivamente optato per la nazionale maggiore del Mali, collezionando finora due presenze.

Fisico imponente (1.85 metri di altezza) e grande fiuto per il gol, il difensore ha iniziato la stagione con un ottimo rendimento, realizzando due reti nelle prime otto partite giocate, numeri che hanno inevitabilmente acceso i riflettori di diversi club europei, tra cui proprio la Fiorentina.