Dagospia, Della Valle e Al-Thani sono in riunione, battuto Commisso

Negli ultimi giorni sembrava che proprio l’imprenditore Commisso fosse ormai il prossimo presidente della Fiorentina, ma adesso è sbucato prepotentemente Al-Thani, l’emiro del Qatar che si era interes...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2019 00:44

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