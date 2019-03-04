DA13 proiettato su Palazzo Vecchio. Spettacolo per Astori in piazza della Signoria a Firenze
Il comune di Firenze, su iniziativa del suo sindaco Dario Nardella ha fatto proiettare sulla facciata di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze il simbolo in onore di Davide Astori DA13, p...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2019 19:40
Il comune di Firenze, su iniziativa del suo sindaco Dario Nardella ha fatto proiettare sulla facciata di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze il simbolo in onore di Davide Astori DA13, presente anche sulla fascia da capitano della Fiorentina. Ecco la foto