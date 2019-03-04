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DA13 proiettato su Palazzo Vecchio. Spettacolo per Astori in piazza della Signoria a Firenze

Il comune di Firenze, su iniziativa del suo sindaco Dario Nardella ha fatto proiettare sulla facciata di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze il simbolo in onore di Davide Astori DA13, p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2019 19:40
DA13 proiettato su Palazzo Vecchio. Spettacolo per Astori in piazza della Signoria a Firenze -
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Il comune di Firenze, su iniziativa del suo sindaco Dario Nardella ha fatto proiettare sulla facciata di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze il simbolo in onore di Davide Astori DA13, presente anche sulla fascia da capitano della Fiorentina. Ecco la foto

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