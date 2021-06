L’Hellas Verona ha fatto un nuovo sondaggio per Alfred Duncan, già in precedenza obiettivo di mercato. A Cagliari non ha entusiasmato troppo, il giocatore non sarà riscattato. Aggiornamenti comunque potrebbero esserci dopo l’ufficializzazione del nuovo tecnico, Di Francesco. Lo scrive CalcioHellas.

