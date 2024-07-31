Da Venezia: "Sondaggio Fiorentina per Idzes, difensore classe 2000. Su di lui anche Torino e Monza"

La Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio esplorativo per Idzes. Il difensore indonesiano piace ai viola e non solo

Molto buoni i rapporti tra Fiorentina e Venezia, con il passaggio di Lorenzo Lucchesi in prestito ed anche in virtù dell'interesse per Tanner Tessmann, molto vicino a vestire la maglia viola. Secondo quanto riporta TuttoVeneziaSport.it, la Viola avrebbe sondato il difensore classe 2000 Jay Idzes, giocatore che si è fatto notare anche in Serie B, nonostante l'episodio clinico che lo ha costretto a fermarsi per una microembolia polmonare.

Oltre alla Fiorentina, su di lui ci sarebbero anche altri due club di Serie A: in primis ci sarebbe il forte interesse del Torino, che dovrà capire se ci sarebbero le condizioni per acquistare Coco dal Las Palmas. Poi c'è stato anche un sondaggio del Monza, che potrebbe inserirsi con maggiore decisione. La Fiorentina per ora ha fatto solo un sondaggio esplorativo, ma potrebbero esserci degli sviluppi nei prossimi giorni.

Corriere dello Sport: “L’Atalanta per Nico offre 30 milioni + 3 di bonus, la Fiorentina ne vuole 40”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-latalanta-per-nico-offre-30-milioni-3-di-bonus-la-fiorentina-ne-vuole-40/262514/