Da Torino: “La Juve sta osservando la situazione contrattuale di Mandragora, il prezzo è di 15 milioni”

Juventus, idea Rolando Mandragora (27). Secondo quanto raccolto da Tuttojuve.com non sono ancora stati mossi dei passi concreti, ma il club bianconero è tra quelli che stanno osservando la situazione contrattuale dell’ex centrocampista bianconero (dal 2016 al 2018 e una sola presenza in tutte le competizioni) che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026 La volontà della dirigenza è di ricreare uno zoccolo duro italiano e non acaso in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli c’è Sandro Tonali in quel reparto. Mandragora potrebbe essere una buona occasione, visti anche gli ottimi rapporti con la viola e la sua valutazione, in caso di cessione, si aggira intorno ai 15mln €. Lo scrive TuttoJuve.com