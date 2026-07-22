Da Roma: "Soulé può partire per 35 milioni, c'è l'interesse arabo ma vuole restare in Italia"

Il giocatore giallorosso piace alla Fiorentina

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Matteo De Santis, da sempre vicino all'ambiente giallorosso, ha fatto il punto sulle possibili manovre d'affari tra Roma e Fiorentina, soffermandosi in particolare su tre nomi caldi del mercato: Matias Soulé, Dodo e Artem Dovbyk.

L'attenzione si è concentrata subito sull'esterno argentino, valutato a peso d'oro dal club capitolino: «Il tema Soulé è chiaro da tempo in casa giallorossa. Se arriva l'offerta giusta la Roma può valutarne la cessione. Il suo acquisto per 28 milioni pesa tanto sul bilancio, ma per meno di una cifra intorno ai 35 milioni non credo possa partire».

Sulle preferenze del classe 2003, De Santis ha poi chiarito lo scenario delle pretendenti: «Per lui sono arrivati interessi da squadre di media Premier League e dall'Arabia, ma il giocatore non vuole trasferirsi lì. La Serie A sarebbe nel suo interesse, ma ci sono aspetti economici da mettere a posto».

Infine, il giornalista ha analizzato i possibili movimenti incrociati che coinvolgono il terzino brasiliano e l'attaccante ucraino: «La Roma si è interessata a Dodo, ma se avesse voluto affondare il colpo lo avrebbe già fatto. È da tenere in considerazione, ma ad oggi mi sembra una pista tiepida. Dovbyk? Dipende se la Roma valuta il prestito. In tal caso la Fiorentina potrebbe rappresentare un'opzione interessante».