Da Roma: "Ranieri è volato a Londra per incontrare i Friedkin ma ancora non c'è l'accordo"

Secondo quanto riportato da Il Romanista nonostante Claudio Ranieri sia volato a Londra per incontrare i Friedkin non è ancora detto che diventi l'allenatore della Roma. Infatti sempre secondo il gior...

Secondo quanto riportato da Il Romanista nonostante Claudio Ranieri sia volato a Londra per incontrare i Friedkin non è ancora detto che diventi l'allenatore della Roma. Infatti sempre secondo il giornale di Roma Ranieri e Dan Friedkin non hanno trovato ancora la quadra sul futuro della Roma più che sui termini del contratto.

Viene difficile pensare che dopo essere volato a Londra Ranieri non diventi l'allenatore dei giallorossi, ma visto il caos che si respira intorno alla società capitolina tutto può succedere.

L'AGENTE DI BIRAGHI

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