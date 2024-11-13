Da Roma: "Ranieri è volato a Londra per incontrare i Friedkin ma ancora non c'è l'accordo"
Secondo quanto riportato da Il Romanista nonostante Claudio Ranieri sia volato a Londra per incontrare i Friedkin non è ancora detto che diventi l'allenatore della Roma. Infatti sempre secondo il gior...
Secondo quanto riportato da Il Romanista nonostante Claudio Ranieri sia volato a Londra per incontrare i Friedkin non è ancora detto che diventi l'allenatore della Roma. Infatti sempre secondo il giornale di Roma Ranieri e Dan Friedkin non hanno trovato ancora la quadra sul futuro della Roma più che sui termini del contratto.
Viene difficile pensare che dopo essere volato a Londra Ranieri non diventi l'allenatore dei giallorossi, ma visto il caos che si respira intorno alla società capitolina tutto può succedere.
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