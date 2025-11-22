Da Roma: possibile scambio tra Mandas e Fagioli a gennaio? Sarri stravede per il centrocampista

Secondo quanto riporta Il Messaggero, potrebbe nascere un intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina nel prossimo mercato di gennaio. Infatti, la Lazio sembra volere privarsi del portiere Christos Mandas, definitivamente scavalcato da Provedel nelle gerarchie per la porta di mister Sarri.

Secondo il quotidiano, la Fiorentina potrebbe puntarci per fargli raccogliere l’eredità di De Gea, mentre la Lazio apprezza Fagioli, dunque si potrebbe pensare ad uno scambio tra i due. Sarri stravede per Fagioli sin dai tempi di Cremona, e l’ex Juve era stato un’opzione per la Lazio nello scorso mercato di gennaio, ma tra valutazione e problemi extra campo ha deciso di non procedere.