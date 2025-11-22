22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Da Roma: possibile scambio tra Mandas e Fagioli a gennaio? Sarri stravede per il centrocampista

News

Da Roma: possibile scambio tra Mandas e Fagioli a gennaio? Sarri stravede per il centrocampista

Redazione

22 Novembre · 15:18

Aggiornamento: 22 Novembre 2025 · 15:18

TAG:

ACF FiorentinaFagioliLaziomandas

Condividi:

di

Fiorentina e Lazio potrebbero pensare ad uno scambio tra Mandas e Fagioli in vista del prossimo mercato di gennaio

Secondo quanto riporta Il Messaggero, potrebbe nascere un intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina nel prossimo mercato di gennaio. Infatti, la Lazio sembra volere privarsi del portiere Christos Mandas, definitivamente scavalcato da Provedel nelle gerarchie per la porta di mister Sarri.

Secondo il quotidiano, la Fiorentina potrebbe puntarci per fargli raccogliere l’eredità di De Gea, mentre la Lazio apprezza Fagioli, dunque si potrebbe pensare ad uno scambio tra i due. Sarri stravede per Fagioli sin dai tempi di Cremona, e l’ex Juve era stato un’opzione per la Lazio nello scorso mercato di gennaio, ma tra valutazione e problemi extra campo ha deciso di non procedere.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio