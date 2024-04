Da Roma: “La Lazio segue con interesse Mandragora, ma ad oggi per la Fiorentina non è sul mercato”

La Lazio, in lotta per una posizione nelle competizioni europee, sta già pianificando il prossimo anno. Con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina, la squadra si sta preparando a implementare una serie di cambiamenti significativi, incluso un rinnovamento nella formazione iniziale e nel sistema di gioco (questi già visibili in questo tratto finale del 2023/2024).

La necessità di potenziare la rosa con giocatori di qualità è stata sottolineata dal tecnico croato in più occasioni, durante le recenti conferenze stampa. Le ultime indiscrezioni riportate da Lalaziosiamonoi.it confermano come la dirigenza della Lazio stia seguendo con interesse Rolando Mandragora, già legato a Tudor durante il suo periodo all’Udinese. Mandragora è noto per la sua polivalenza, un elemento essenziale per il nuovo sistema tattico della squadra biancoceleste.

La Fiorentina, d’altro canto, non lo ha incluso tra i giocatori trasferibili e considererà le proposte solo se troverà un sostituto adeguato e se l’offerta della Lazio sarà accettabile per il club.

