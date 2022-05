Da Roma continua il pianto: “Un rigore inventato distrugge la partita difensiva impostata da Mourinho”

Il giornale romano Il Tempo ha commentato la vittoria della Fiorentina di ieri sera contro la Roma prendendosela parecchio con l’arbitro. Questo quanto scritto nel giornale:

“Sono riusciti a falsare anche questa. La scorsa giornata il gol irregolare concesso alla Lazio in casa dello Spezia, ieri un rigore inventato in avvio che indirizza lo scontro diretto Fiorentina-Roma. La partita del «Franchi» finisce sostanzialmente quando Banti, violando il protocollo Var, richiama Guida al Var per mostrargli il «calcetto» di Karsdorp a Nico Gonzalez al limite dell’area. Il pastrocchio Guida-Banti arriva puntuale e distrugge in partenza i piani di Mou. La formazione iniziale scelta dal tecnico è piena di centrocampisti, la mossa di un allenatore che puntava almeno a non perderla. Ma se ti trovi a rincorrere dopo 5 minuti, contro una squadra più riposata, vogliosa di riscattare quattro sconfitte di fila subite e spinta dal pubblico di casa, si mette tutto in salita”.

LE LAMENTELE DELLA ROMA