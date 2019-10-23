Da quando è entrato Caceres, la Fiorentina è diventata un bunker in difesa. I dettagli

Fiorentina: Caceres è l'antidoto per gli attaccanti avversari.

La Nazione di oggi sottolinea come per la terza volta in campionato la Fiorentina non abbia subito reti. Ai grandi progressi di Dragowski, c'è da evidenziare un exploit che porta un nome ed un cognome: Martin Caceres. Da quanto la Viola ha deciso di puntare su di lui ha drasticamente diminuito il numero dei goal incassati. Inoltre il difensore è stato il giocatore che nell'ottavo turno di Serie A ha recuperato più palloni (25), con Dragowski che per la prima volta è rimasto imbattuto in due partite consecutive.