Da Parma: “Palladino tra i preferiti per sostituire Chivu sulla panchina gialloblù. In lista anche Farioli”

Dopo la separazione da Cristian Chivu, approdato di recente sulla panchina dell’Inter, il Parma è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, il nome in cima alla lista dei desideri del club gialloblù è quello di Raffaele Palladino, anche se per il momento non si registrano movimenti concreti per l’ex allenatore della Fiorentina. Subito dietro nelle preferenze c’è Paolo Vanoli. Tra le altre opzioni considerate dalla dirigenza spiccano anche Fabio Cannavaro, Francesco Farioli, Daniele De Rossi e Alberto Gilardino.