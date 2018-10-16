Da oggi rosa quasi al completo, domani tornano Pezzella e Simeone. Pioli sorride, le altre volte...

Contro il Cagliari l’obiettivo, secondo quanto scrive questa mattina la Repubblica, è quello di riprendere il cammino interrotto dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio. Il tecnico potrà contare su u...

Contro il Cagliari l’obiettivo, secondo quanto scrive questa mattina la Repubblica, è quello di riprendere il cammino interrotto dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio. Il tecnico potrà contare su una rosa quasi al completo, nonostante gli impegni di 15 dei suoi calciatori in giro per il mondo tra amichevoli e gare di Nations League. Torneranno a disposizione di Pioli, già oggi, i vari Chiesa, Biraghi, Milenkovic, Lafont e Dragowski. Gli altri sono attesi a Firenze nella giornata di domani, compresi gli argentini Pezzella e Simeone che stasera, in Arabia Saudita, sfideranno il Brasile nel Superclasico. E proprio Simeone potrebbe giocare dal primo minuto una gara che avrà sognato fin da bambino. Comunque rispetto alla scorsa sosta del campionato, stavolta Pioli lavorerà con il gruppo al completo fin da domani e così avrà più tempo per preparare la sfida con il Cagliari. Il dubbio di formazione maggiore riguarda l’esterno d’attacco da affiancare a Simeone e Chiesa. Si contendono un posto da titolare Pjaca e Mirallas.