Da Napoli attaccano: "Solo un rigore solare negato e i miracoli di De Gea ci hanno fermato"

Carlo Alvino promuove la prova degli azzurri a Firenze, ma la sua lettura della gara fa discutere

Il Napoli chiude il primo blocco della stagione con un bilancio che Carlo Alvino, giornalista da sempre molto vicino alle vicende del club azzurro, considera complessivamente positivo. Attraverso i propri canali social, Alvino ha analizzato il momento della squadra partenopea soffermandosi anche sul pareggio maturato contro la Fiorentina. Una lettura che, soprattutto per quanto riguarda la sfida del Franchi, rischia però di far discutere a Firenze.

"Nonostante qualche difficoltà, il bilancio del Napoli è positivo. Sì, chiudiamo bene questo primo blocco! Abbiamo contenuto il distacco in classifica, non ci siamo fatti travolgere dall’Arsenal e abbiamo giocato alla pari - se non meglio - contro l’Inter. Solo un rigore solare negato e i miracoli di De Gea ci hanno impedito di uscire vincitori da Firenze. La realtà dice che il Napoli c’è"

La partita di Firenze racconta però un'altra storia. È vero che De Gea è stato determinante in alcune circostanze e che il portiere della Fiorentina ha negato al Napoli la possibilità di trovare la rete in almeno un paio di occasioni importanti. Ma limitare il racconto della partita agli interventi decisivi dell'estremo difensore viola rischia di restituire un'immagine parziale di quanto accaduto sul terreno di gioco.

La Fiorentina, infatti, ha avuto diverse opportunità soprattutto nella ripresa, alcune delle quali particolarmente pericolose. E già nel primo tempo la squadra viola aveva sfiorato il gol in due occasioni con altrettante traverse. Una di queste, colpita da Fagioli, ha lasciato più di qualche rimpianto alla formazione di casa.

Ancora più discutibile è la definizione di "rigore solare" utilizzata da Alvino per un contatto Dragusin-Hojlund. L'episodio è stato oggetto di valutazioni e, alla luce dell'analisi arbitrale, la decisione di non concedere il penalty non appare sostenere l'interpretazione di un rigore evidente.

Un elemento che alimenta ulteriormente il dibattito è rappresentato anche dalle reazioni avute in campo al momento dell'episodio: le proteste del Napoli non sono state particolarmente veementi, circostanza che rende ancora più difficile parlare di un penalty netto e indiscutibile.