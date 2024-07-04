Da Monza: "Dopo essere sfumato Zaniolo, la Fiorentina è pronta a tornare su Colpani. Anche Marsiglia e Bologna interessati"
Dopo essere fallita la trattativa per Zaniolo, la Fiorentina non perde tempo e sembrerebbe pronta ad andare su Colpani
Dopo essere sfumato il colpo Zaniolo, che in questo momento sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta, secondo quanto riportato da TuttoMonza.it la Fiorentina virerà su Andrea Colpani. Il classe 99', esploso definitivamente la scorsa stagione proprio con Palladino in panchina, ritorna a essere un obiettivo della società viola.
I brianzoli valutano Colpani circa 20 milioni, cifra che i viola cercheranno di portare a ribasso di qualche milione. Sul giocatore si registra sempre l'interesse del Marsiglia di De Zerbi (che sembrerebbe vicino a Valentin Carboni, altro obiettivo viola) e del Bologna dell'ex Vincenzo Italiano.
CdS: "La Fiorentina rilancia per Vranckx, il giocatore apre ai viola ma chiede uno stipendio importante"
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