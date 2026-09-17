Da Milano riportano: "Burdisso è tra i profili più seguiti dall'Inter per sostituire Ausilio"
L'ex dirigente viola potrebbe ripartire da una sua ex squadra
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 14:08
L'ex dirigente della Fiorentina Nicolás Burdisso potrebbe presto far ritorno nel campionato italiano, rientrando dalla porta principale in una delle società più blasonate del nostro calcio.
La grande occasione
Secondo quanto rivelato dal giornalista Cristian Recalcati, l'ex difensore nerazzurro rientrerebbe tra le opzioni al vaglio dell'Inter. L'obiettivo sarebbe quello di affiancare Dario Baccin, promosso al ruolo di Chief Sport Officer a seguito della separazione da Piero Ausilio.