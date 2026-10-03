Da Madrid sono sicuri: "A fine anno Mastantuono tornerà al Real, sarà solo una stagione di prestito"

I media spagnoli sono convinti del ritorno in blanco di Mastantuono

In un approfondimento firmato per AS, il giornalista Sergio Lopez ha scattato una fotografia della prima metà di campionato di Franco Mastantuono a Firenze. Il reportage si focalizza sia sull'evoluzione del giovane talento argentino sia sulle prospettive per il suo futuro, argomenti finiti sotto i riflettori nella piazza viola.

L'impatto sul campo e la svolta con Vanoli

Lopez parte dal complicato avvio di campionato della squadra, un contesto che inizialmente ha frenato l'inserimento del classe 2007. L'approdo di Vanoli in panchina ha però impresso una svolta positiva a tutto l'ambiente, favorendo l'esplosione dell'ex River Plate. Certo protagonista di una splendida tripletta ai danni del Venezia, il fantasista ha alzato notevolmente il livello delle sue giocate, guadagnandosi la chiamata del CT Scaloni con la Selección maggiore.

Le mosse del Real Madrid per il futuro

L'analisi si sposta poi sul legame con la casa madre spagnola. Il Real Madrid sta seguendo passo dopo passo la crescita del giocatore, riponendo ancora la massima stima nei suoi confronti. Che l'intenzione comune sia quella di ricongiungersi a fine stagione lo dimostra anche la formula del trasferimento: nonostante i ripetuti tentativi di Paratici per spuntare un diritto o un obbligo di riscatto, la trattativa si è chiusa sulla base di un prestito secco. Salvo sorprese, al termine del campionato Mastantuono farà quindi ritorno a Madrid.