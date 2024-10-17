Da Lecce temono Gudmundsson: "Servirà una gabbia per contenere il fantasista islandese"

Sull'edizione odierna de Il Quotidiano di Puglia si parla della Fiorentina, prossima avversaria del Lecce. Il pericolo numero uno per i giallorossi - scrive il giornale - è rappresentato da Albert Gud...

Sull'edizione odierna de Il Quotidiano di Puglia si parla della Fiorentina, prossima avversaria del Lecce. Il pericolo numero uno per i giallorossi - scrive il giornale - è rappresentato da Albert Gudmundsson. L’islandese rappresenta la principale arma offensiva della Fiorentina e per contenerlo, il Lecce avrà bisogno di creare intorno all’ex genoano una gabbia. Per questo, la mediana a tre con Lassana Coulibaly, Ylber Ramadani e Balthazar Pierret potrebbe rivelarsi più funzionale rispetto ad uno schieramento con due soli interni di centrocampo. I mediani giallorossi dovranno anche trovare il modo di limitare il palleggio di Yacine Adli.

ADLI: “SOGNO IL MONDIALE 2026. VOGLIO TROVARE CONTINUITÀ ALLA FIORENTINA PER CONQUISTARE LA FRANCIA”

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