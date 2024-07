Da Genova: “Sondaggio della Fiorentina per Gudmundsson, ma per ora non c’è una trattativa”

Il giornalista Maurizio Moscatelli, che lavora per “La Repubblica” edizione Genova, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le nuove voci sull’interesse della Fiorentina per Albert Gudmundsson: “Da quello che sono venuto a sapere, un contatto c’è stato ma la Fiorentina ha fatto un semplice sondaggio. Non c’è una trattativa aperta. Non è cambiato molto lo scenario rispetto a gennaio, il Genoa chiedeva almeno 30 milioni e la valutazione resta quella.

Il giocatore a 27 anni vorrebbe alzare l’asticella ma al Genoa sta bene quindi servirebbe un’offerta importante per convincere lui e per convincere il club rossoblu che ha già ceduto Martinez all’Inter e quindi dal punto di vista economico non ha impellenze.