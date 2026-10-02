Da Genova riportano: "De Rossi non dovrebbe restare in caso di sconfitta con la Fiorentina"

L'ex calciatore giallorosso è in bilico in caso di sconfitta

Nonostante le defezioni dovute agli impegni dei Nazionali, la Fiorentina prosegue il lavoro di preparazione in vista del primo impegno di campionato al rientro dalla sosta. Ad attendere i viola sarà un'insidiosa trasferta sul campo del Genoa, guidato da Daniele De Rossi: un'avversaria storicamente ostica, ma che sta attraversando un momento di evidente difficoltà in questo avvio di stagione.

Sfida cruciale per la panchina rossoblù

La formazione genovese è infatti ancora a secco di successi in campionato, condiviso questo primato negativo con Bologna e Venezia. Nonostante la dirigenza abbia confermato la propria fiducia a De Rossi durante la pausa, la necessità di invertire il trend con i risultati è diventata impellente. Di conseguenza, il match contro i gigliati si prefigura come un crocevia determinante per il futuro del tecnico della squadra ligure.

L'analisi dell'ex attaccante

L'eventuale allontanamento dell'allenatore porterebbe al Genoa il quarto avvicendamento in panchina nel giro di sole tre stagioni. Questa cronica instabilità è stata evidenziata dall'ex centravanti rossoblù Roberto Pruzzo durante la trasmissione We Are Genoa su Telenord: «I recenti stravolgimenti — con i passaggi da Gilardino a Vieira e ora a De Rossi — dimostrano chiaramente quanto sia complicato per un tecnico rimanere a Genova per più di una stagione in assenza di una pianificazione a lungo termine».