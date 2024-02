Da Bologna: “Vendicarsi della Fiorentina è un obbligo, pronto il fortino Dall’Ara per invertire la tradizione con i viola”

Il Corriere di Bologna scrive: “Ecco la Fiorentina, inizia il terzo atto e la vendetta è un piatto da servire freddo. Il Bologna non ha mai vinto con la Fiorentina in stagione ed è l’unica squadra con cui non è successo per 2 volte nell’anno, questo terzo atto è partito la sera dopo il rigore fallito da Posch e l’eliminazione in Coppa Italia dopo una delle partite migliori della squadra di Motta, vendicarsi è un obbligo per sognare davvero.”

Insomma, da Bologna hanno le idee chiare ed il giorno di San Valentino è stato cerchiato di rosso da tutti in città per vendicare quella sera e la sconfitta dell’andata per 2-1 vista dai bolognesi come una sconfitta bugiarda per il gioco espresso e le decisioni arbitrali come il rigore per i viola e quello tolto alla squadra di Motta. Si tratta di un incrocio importantissimo, con il Bologna che arriva sulle ali dell’entusiasmo, con un +2 in classifica e con uno stadio fortino dove è imbattuto da 11 gare, per questo ci vorrà una grande Fiorentina domani sera vestendo i panni della nemesi rossoblù.