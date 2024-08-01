Da Bergamo: "Nico ha dato l'ok all'Atalanta, ma deve abbassarsi l'ingaggio. Nessuno guadagna 3 milioni"

Marina Belotti, giornalista di CalcioAtalanta.it, è intervenuta al Pentasport di Radio Bruno per parlare della possibile trattativa tra la squadra nerazzurra e Nico Gonzalez: "Percassi sta cercando di...

Marina Belotti, giornalista di CalcioAtalanta.it, è intervenuta al Pentasport di Radio Bruno per parlare della possibile trattativa tra la squadra nerazzurra e Nico Gonzalez: "Percassi sta cercando di lavorare su più profili, sia per prepararsi alla partenza di Koopmeiners, sia per aumentare il peso offensivo. L'Atalanta si è informata con la Fiorentina, anche perché Nico è un profilo perfetto per Gasperini. Il giocatore argentino avrebbe già dato l'ok al trasferimento a Bergamo, sia per giocare la Champions, sia per farsi allenare da Gasperini. L'argentino dovrà abbassarsi lo stipendio, perché a Bergamo nessuno percepisce tre milioni d'ingaggio".

Poi ha proseguito: "Musso? Potrebbe essere una pedina importante per limare il prezzo del cartellino del "dieci" viola. Musso è un titolare e Gasperini vuole togliere il dualismo con Carnesecchi. Lo stesso portiere argentino vuole giocare con maggiore continuità. La sua valutazione è intorno ai 12 milioni. La Fiorentina è interessata a Musso, magari come operazione slegata da quella di Nico Gonzalez"

DI MARZIO RIVELA: “DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, MA IL PROFILO PREFERITO DALLA SOCIETÀ È TURATI”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-de-gea-proposto-alla-fiorentina-ma-il-profilo-preferito-dalla-societa-e-turati/262654/