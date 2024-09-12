Da Bergamo: "Emergenza in difesa per Gasperini. Kolasinac e Djimsiti verso il forfait con la Fiorentina"

In casa Atalanta arriva una doppia buona notizia. Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo. Insieme a lui c’è il centrocampista Sulemana, che è fuori dalla lista Uefa ma sarà una risorsa preziosa per...

In casa Atalanta arriva una doppia buona notizia. Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo. Insieme a lui c’è il centrocampista Sulemana, che è fuori dalla lista Uefa ma sarà una risorsa preziosa per il tour de force che scatterà domenica e imporrà turnover tra campionato e Champions, scrive il Corriere Di Bergamo. In vista del match di domenica alle 15 contro la Fiorentina, dunque, l’ex Roma punta a giocare già dal 1’, con la voglia di smentire quanto di negativo aveva detto su di lui Gasperini. L’infermeria si sta svuotando a poco a poco: Scalvini e Scamacca proseguono le terapie, mentre Kolasinac e Djimsiti lavorano ancora in forma individuale. Il veterano bosniaco aveva lasciato la nazionale per poter recuperare meglio dalla lesione di primo grado del bicipite femorale destro, ma potrebbe non farcela per domenica. In difesa, quindi, è pronto a dare una mano ancora il duttile de Roon, anche se il rinforzo Godfrey ha avuto tempo per rodare a Zingonia durante la pausa. Difficile che giochi Kossounou, così come dal 1’ Lookman, che rientrerà all’ultimo dalle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

PAPU GOMEZ: POTEVO ANDARE ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/papu-gomez-potevo-andare-alla-fiorentina-quando-cera-montella-gosens-puo-fare-8-10-gol/267904/