Labaro Viola

Da Bergamo: Atalanta a caccia di un esterno mancino, idea Biraghi dopo la rottura totale con la Fiorentina

La Dea cerca un mancino, occhio a Biraghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2024 09:12
Da Bergamo: Atalanta a caccia di un esterno mancino, idea Biraghi dopo la rottura totale con la Fiorentina - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Atalanta
Biraghi
Condividi

Alessandro Giovanni Pagliarini, giornalista che si occupa di Atalanta ha scritto sul suo profilo X: “Valutazioni in corso in casa Atalanta: nel caso in cui Palestra dovesse partire in prestito per fare maggior minutaggio, servirebbe un altro esterno. Da attenzionare la situazione di Biraghi, in rottura totale con la Fiorentina e sul mercato. La Dea cerca un mancino”. 

https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-quarta-ad-un-passo-dal-river-plate-offerta-da-6-milioni-la-fiorentina-chiede-8/282343/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok