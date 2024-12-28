Da Bergamo: Atalanta a caccia di un esterno mancino, idea Biraghi dopo la rottura totale con la Fiorentina
La Dea cerca un mancino, occhio a Biraghi
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2024 09:12
Alessandro Giovanni Pagliarini, giornalista che si occupa di Atalanta ha scritto sul suo profilo X: “Valutazioni in corso in casa Atalanta: nel caso in cui Palestra dovesse partire in prestito per fare maggior minutaggio, servirebbe un altro esterno. Da attenzionare la situazione di Biraghi, in rottura totale con la Fiorentina e sul mercato. La Dea cerca un mancino”.
https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-quarta-ad-un-passo-dal-river-plate-offerta-da-6-milioni-la-fiorentina-chiede-8/282343/