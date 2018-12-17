D. Simeone: “Mio figlio? Vive per il gol. Lo allenerò quando sarà più forte e non sarà facile...”
Diego Simeone, padre di Giovanni ed allenatore dell’Atletico di Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai:“Allenare mio figlio Giovanni? L’ho già detto in qualche intervista: non è così s...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 10:09
Diego Simeone, padre di Giovanni ed allenatore dell’Atletico di Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai:
“Allenare mio figlio Giovanni? L’ho già detto in qualche intervista: non è così semplice. Succederà quando lui diventerà più forte ed io allenerò in una società dove può arrivare, come calciatore mi piace aldilà dell’essere suo padre. Lui vive per il gol ed un centravanti deve vivere proprio per questo”.