Cyril Thereau fuori fino a dopo la sosta, salta il Crotone e la partita contro la Roma a Firenze

Cyril Thereau dovrà fermare fino alla gara del 19 novembre contro la Spal dell’ex viola Semplici. Per sostituirlo si prepara Eysseric che contro il Torino ha dato segnali incoraggianti. Valentin non g...

Cyril Thereau dovrà fermare fino alla gara del 19 novembre contro la Spal dell’ex viola Semplici. Per sostituirlo si prepara Eysseric che contro il Torino ha dato segnali incoraggianti. Valentin non gioca titolare dalla seconda giornata contro la Sampdoria e a Crotone dovrebbe toccare proprio a lui giocare al posto dell'attaccante ex Udinese. Più indietro parte Gil Dias che comunque ha recuperato dal suo infortunio e che potrebbe sostituire anche lui Thereau.

La Repubblica