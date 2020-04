A Sportmediaset ha parlato l’attaccante viola Patrick Cutrone: “Coronavirus? Tutto è iniziato con sintomi influenzali, non andavano via e poi il tampone è stato positivo. Ero preoccupato per chi mi stava intorno più che per me, poi a inizio aprile è arrivato il negativo. Il focus principale deve rimanere la salute, anche se la voglia di tornare a giocare è tanta. Europeo U21? Farò il massimo per meritarlo”.