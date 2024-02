Curva Fiesole schierata contro la società come a dire abbiamo capito com’è andata a gennaio 

Un’abbuffata la splendida vittoria della Fiorentina contro il Frosinone. La Curva Fiesole, per la prima volta in stagione, si è schierata contro la società con uno striscione che cita il tormentone del mese di gennaio: “L’unico frigo sempre pieno è il nostro”. Messaggio chiaro a Barone e alla società viola, come per dire: abbiamo capito com’è andata a gennaio. Messaggio fortificato dal coro per Vincenzo Italiano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, BELOTTI SOGNA A FIRENZE