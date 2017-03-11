"Curva Fiesole non cambi nome, tifosi viola come quelli dell'Arsenal"

Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Blu del nuovo stadio viola: "Il 9 su 10 dato da Nardella non risolve tutto. C’è un pessimismo galattico su questo stadio,...

Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Blu del nuovo stadio viola: "Il 9 su 10 dato da Nardella non risolve tutto. C’è un pessimismo galattico su questo stadio, molto in stile fiorentino. È sbagliato. Se il dubbio nasce sui tempi di realizzazione sono d’accordo, ieri hanno sbagliato a dare date. Non ho dubbi sul fatto che lo stadio si farà. La volontà è riassunta in quattro parole (Indietro non si torna), Il dubbio che non si faccia però mi sembra ingeneroso e ingiusto.

Il nome? Io andrei molto sul concreto. L’Arsenal è uno dei club più popolari al mondo, con una tifoseria simile a quella viola, e il loro stadio prende il nome dall’Emirates. Il Bayern gioca all’Allianz Arena. Sono favorevole a qualunque nome, non è questo l’aspetto discriminante. Non permetterei a nessuno comunque di sostituire la Curva Fiesole con un altro nome".