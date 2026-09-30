Cuadrado torna in Colombia e trova l’inferno: “Oggi ci visita Giuda, il traditore”, striscione choc contro di lui

L’esterno colombiano affronta la sua ex squadra alla prima presenza con il Millonarios e viene duramente contestato

Il ritorno di Juan Guillermo Cuadrado nel calcio colombiano non poteva passare inosservato. L'esterno classe 1988, dopo una lunga carriera in Europa soprattutto in Italia con le maglie di Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus e Inter, è tornato a giocare nel suo Paese con la maglia del Millonarios, ma il debutto è arrivato in un clima tutt'altro che sereno. Nella sfida della quarta giornata del campionato colombiano contro l'Independiente Medellín, terminata 2-2, Cuadrado ha infatti ritrovato proprio la squadra da cui è cresciuto calcisticamente. Una situazione che ha riacceso il malcontento di parte della tifoseria del "Poderoso", contrariata dal fatto che il giocatore abbia scelto il Millonarios e non il club di Medellín per il suo ritorno.

Durante la partita dagli spalti è comparso uno striscione dai toni duri rivolto al colombiano: "Oggi ci visita Giuda, il traditore", accompagnato da immagini del volto del calciatore. Un'accoglienza amara per un giocatore che in passato aveva lasciato aperta la possibilità di un ritorno al Medellín. Al termine della gara, però, Cuadrado ha preferito mantenere la calma e minimizzare l'episodio: "Sono molto contento e molto felice. A volte la gente non capisce, ma sono cose che succedono nel calcio. Io ho avuto l'opportunità di bussare alla porta qui, ma alla fine non si è mai concretizzata una vera proposta".

L'ex Juventus ha poi spiegato che il club aveva valutato complicata la sua operazione, anche perché il Medellín aveva già investito su un altro grande nome come Juan Fernando Quintero. Nonostante la contestazione, Cuadrado ha lasciato buone impressioni nella sua prima apparizione con il Millonarios, pronto ora ad aiutare la squadra nella fase decisiva della stagione e nell'eventuale corsa ai playoff del campionato colombiano. [Copertina El Periodista Futbolero]

Lo riporwww.tuttomercatoweb.com