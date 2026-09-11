Cuadrado saluta l'Italia e torna in Colombia: "Grazie a tutti, soprattutto alla Vecchia Signora"

L'esterno colombiano lascia l'Italia ringraziando tutti i club, soprattutto la Juventus

A 38 anni e dopo oltre tre lustri vissuti da protagonista in Serie A, dove si è consacrato ad altissimi livelli proprio a Firenze, prima delle tappe con Juventus, Inter e Atalanta, Juan Guillermo Cuadrado saluta l'Italia per tornare alle origini. L'esterno colombiano, rimasto svincolato, riparte ufficialmente dalla sua patria dopo aver firmato con i Millonarios. L'addio al nostro Paese è affidato a un sentito messaggio social:

"Dopo quasi 20 anni in Europa, non so cosa scrivere. Semplicemente grazie a tutti i club che mi hanno permesso di crescere come giocatore e come persona, soprattutto alla Vecchia Signora, con cui ho trascorso la maggior parte della mia carriera. Grazie, Italia, ti sarò sempre grato. Caricare tutte queste foto mi fa capire quanto Dio sia stato buono con me".