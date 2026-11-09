Cruciani sta con la Fiorentina: "Se dai il rigore, ammazzi il calcio, non è un fallo da fischiare"

Il noto opinionista ha parlato di Fiorentina e del rigore non dato alla Juventus

A Numer1 podcast Giuseppe Cruciani ha parlato del rigore non dato alla Juventus a Firenze: "«Non me ne frega niente dei dibattiti tra moviolisti, è un episodio al limite che si può fischiare o lasciar correre: non tifo né per la Juventus né per la Fiorentina, e sono certo che i direttori di gara siano in assoluta buona fede. Se ci mettiamo a esaminare al microscopio ogni singolo movimento del braccio di Joao Mario, allora è la fine: torniamo indietro nel tempo e analizziamo tutto al millesimo di secondo, così ammazziamo questo sport».

«Ma siete fuori di testa!» «Ho sentito un sacco di gente indignarsi e gridare allo scandalo, sostenendo che Joao Mario avesse tutto il tempo per scansare il braccio: ma siete fuori di testa! Non si può affatto dire che avesse tutto il tempo, visto che la palla viaggia lentamente, e quando si parla di frazioni di secondo... questa storia del movimento congruo o incongruo, ma dai, è una follia: se assegni un rigore del genere a cinque minuti dal triplice fischio, ammazzi il calcio».