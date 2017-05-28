Crotone in paradiso, Empoli all'inferno: il 3-1 sulla Lazio vale la permanenza in Serie A. Tutti i risultati...

Dato per spacciato già a meta stagione, il Crotone ha avuto la forza di rialzare la testa e conquistare una meritata salvezza

Finalmente è arrivato il lieto fine per la favola del Crotone di Davide Nicola. I calabresi infatti affossano la Lazio con un netto 3-1, suggellato dalla doppietta di Nalini e dall'ennesimo gol decisivo di Diego Falcinelli, e si garantiscono così la possibilità di giocare in Serie A anche nella prossima stagione. All'estremo opposto c'è il dramma sportivo dell'Empoli che, dopo aver navigato in acque tranquille per quasi tutto l'arco della stagione, cade anche a Palermo (2-1) ed è un tonfo che fa malissimo, poiché condanna i toscani al baratro della Serie B.

Si è giocato e segnato tanto anche sugli altri campi. Il Torino, infatti, supera il Sassuolo con un roboante 5-3, mentre l'Inter saluta il suo pubblico rifilando 5 gol all'Udinese. Le gare delle 18, invece, hanno decretato il secondo posto della Roma che, nel giorno del commovente addio al calcio giocato di Francesco Totti, supera il Genoa al 90'. Inutile la larga vittoria del Napoli (2-4) sul campo della Sampdoria, con i partenopei che chiudono quindi al terzo posto in classifica.

Gianmarco Biagioni