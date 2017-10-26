Per Crotone-Fiorentina c'è Maresca, Manganelli e Peretti gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per quello che sarà l'undicesimo turno del campionato di Serie A. La Fiorentina di Pioli, reduce da tre vittorie consecutive, farà visita al...

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per quello che sarà l'undicesimo turno del campionato di Serie A. La Fiorentina di Pioli, reduce da tre vittorie consecutive, farà visita al Crotone ed a dirigere l'incontro sarà il Fabio Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli sarà coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Peretti mentre il quarto uomo sarà Giua. Il Var sarà invece affidato a Guida ed all'assistente Nasca.