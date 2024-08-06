Cronache di Spogliatoio scrive: "De Gea vuole solo la Fiorentina. Sta rifiutando tutte le offerte"

È il grande nome tra i pali per la Serie A. David De Gea, protagonista nell’ultimo decennio con il Manchester United e con la Spagna, vuole l’Italia, e in particolar modo la Fiorentina.Disponibile a p...

È il grande nome tra i pali per la Serie A. David De Gea, protagonista nell’ultimo decennio con il Manchester United e con la Spagna, vuole l’Italia, e in particolar modo la Fiorentina.

Disponibile a parametro zero, sono accesi i contatti con la società viola, in cerca di un nuovo portiere per il neonato ciclo tecnico di Raffaele Palladino. De Gea sta ricevendo e rifiutando offerte dall’Italia e dai top-5 campionati europei: la sua priorità è la Fiorentina.

Dopo 7 trofei in Inghilterra e 3 coppe internazionali vinte, l’Italia rappresenterebbe un nuovo capitolo dopo LaLiga e la Premier League.

E oltre a un grande spessore tecnico, De Gea sarebbe un acquisto di livello anche per immagine e marketing, dato che su tutte le piattaforme conta oltre 40 milioni di follower, più di tante società italiane messe insieme. Lo scrive Cronache di Spogliatoio

ALFREDO PEDULLA' FA IL PUNTO SUL MERCATO DELLA FIORENTINA. E SU DE GEA...

https://www.labaroviola.com/pedulla-tessmann-la-fiorentina-non-aspettera-oltre-giovedi-juve-pensa-a-un-prestito-con-obbligo-per-nico/263193/