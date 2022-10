Crolla la Fiorentina, la Lazio vince 4-0, lezione pesante. Prima sconfitta stagionale al Franchi

Al 3’ rischia Biraghi su una palla su chi non arriva contendendola con Felipe Anderson, salva Terracciano con difficoltà. Al 4’ contropiede micidiale della Fiorentina, palla dentro per Jovic che tira, a Provedel scappa il pallone ma Ikone non riesce ad intervenire per ribadire a rete. Al 5’ altra occasione per Jovic. Al 6’ Ikone prova il tiro, Provedel spedisce a lato. All’11’ la Lazio passa in vantaggio, in gol l’ex Vecino. Al 22’ Ikone prova il tiro che finisce sull’esterno della porta. Al 25’ Zaccagni firma il 2-0 per i biancocelesti. Al 45’ Mandragora va al tiro, deviazione e traversa scheggiata. Al 46’ Martinez Quarta incornata a botta sicura, para Provedel.

Al 54’ Immobile colpisce la traversa. Al 66’ Kouamé mette dentro per Jovic che prende male il pallone di testa. All’80’ Luis Alberto tira ma Terracciano salva. All’86’ Luis Alberto cala il tris. Al 90′ Gonzalez prova il pallonetto ma esce. Al 91′ Immobile su assist di Milinkovic-Savic firma il 4-0. Fiorentina-Lazio termina 0-4.

