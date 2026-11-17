Croci inserito tra i 10 giocatori Under 17 più preziosi a oggi. È ottavo in classifica
L'attaccante della Fiorentina Primavera sarà impegnato nel Mondiale Under 17 che prenderà il via giovedì in Qatar
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2026 17:29
L'esterno d'attacco della Fiorentina, Federico Croci, è stato inserito nella Top 10 degli Under 17 più preziosi a oggi. Nella singolare classifica stilata da Transfermarkt.it, il classe 2010 appare in ottava posizione con una valutazione di mercato che si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro. Il primo posto del podio è guidato per distacco da Max Dowman, attaccante inglese classe 2009 dell'Arsenal.
Una grande investitura per Croci a pochi giorni dall'inizio del Mondiale Under 17, in cui sarà impegnato con la Nazionale Italiana.