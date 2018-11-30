Cristiano Zanetti:"Domani come un derby. Se la viola perdesse sarebbe normale, al contrario a Firenze.."

Il doppio ex di Fiorentina e Juve, Cristiano Zanetti,ha parlato così nel corso del pomeriggio sul match del Franchi: "Fiorentina-Juventus non sarà mai una gara banale, al momento c'è molta differenza...

Il doppio ex di Fiorentina e Juve, Cristiano Zanetti,ha parlato così nel corso del pomeriggio sul match del Franchi: "Fiorentina-Juventus non sarà mai una gara banale, al momento c'è molta differenza tra le due formazioni. Tenendo conto di questo, non credo che sarà una partita dall'esito scontato. E'com3 fosse un derby, in novanta minuti può sempre succedere di tutto". Hai giocato questa sfida con la maglia viola, sai benissimo l'attesa che Firenze vive per questa partita: "Sì, per i tifosi della Fiorentina è sicuramente la sfida dell'anno e l'atmosfera che si crea alla vigilia lo fa percepire. A Firenze questo evento è davvero molto sentito". La Fiorentina sta attraversando un momento di crisi e la Juve non capita proprio nel momento migliore: "E' vero, non sta ottenendo grandi risultati ma non sta giocando male. Gli episodi non stanno girando a favore, la Fiorentina non sta raccogliendo quanto semina. Per me affronterà la Juventus al momento giusto: se perderà sarà normale, se vincerà sarà una impresa".

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