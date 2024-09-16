Criscitiello: "Palladino e Italiano oggi sembrano scarsi, il tempo dirà se le società hanno sbagliato scelta"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello nel suo editoriale pubblicato sul sito dell'emittente televisiva ha parlato della situazione di Italiano e Palladino, queste le sue parole:"Thiago Mott...

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello nel suo editoriale pubblicato sul sito dell'emittente televisiva ha parlato della situazione di Italiano e Palladino, queste le sue parole:

"Thiago Motta era partito bene e sicuramente continuerà a fare bene ma questi due intoppi servono per portare tutti nuovamente alla realtà. Stesso discorso a Bologna e Firenze. Sono arrivati Italiano e Palladino, due buoni allenatori ma anche a loro servirà tempo per incidere. Oggi sembrano tutti scarsi e incapaci. Il tempo dirà se le società hanno sbagliato scelta o semplicemente occorre tanta pazienza. Forse troppa."

CAOS A CAGLIARI

https://www.labaroviola.com/caos-in-cagliari-napoli-lanci-di-petardi-tra-gli-ultras-uno-steward-e-rimasto-ferito-dopo-una-colluttazione/268357/