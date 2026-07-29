Criscitiello esplode contro Malagò: "State calpestando tutti i valori, l'Italia non è un club"

Il direttore di Sportitalia ha parlato di FIGC

Non bastavano le roventi polemiche sui recenti scossoni attorno alla panchina azzurra — dal toto-nomi tra Pirlo e Mancini fino ai clamorosi addii di Maldini e Leonardo —: Gianni Malagò finisce nuovamente nel mirino, questa volta per le durissime accuse scagliate da Michele Criscitiello dagli schermi di Sportitalia. Il direttore dell'emittente ha puntato il dito contro la FIGC, accusandola di voler fare cassa a spese dell'informazione dopo la richiesta di un contributo economico rivolta alle TV per potersi accreditare e riprendere la conferenza di presentazione del CT Mancini e del DT Claudio Ranieri. Rendendo pubblica in diretta la nota inviata alla redazione, Criscitiello è esploso senza mezze misure: "Dicono ‘l'Italia del popolo, l'Italia la devono seguire tutti…’, e poi la Federazione Italiana manda un'email con scritto: ‘Se volete entrare e riprendere le parole di Mancini e di Claudio Ranieri, dovete pagare’. Sapete che c'è? Non riprendiamo niente! Non ce ne frega niente, perché non è un problema della 100, della 200, della 500 euro". Proseguendo nel suo accalorato sfogo, il giornalista ha rincarato la dose sulla gestione della maglia azzurra: "L'Italia non è un club. State calpestando ogni valore della Nazionale. Con Mancini avete calpestato tutto quello che c'era da calpestare. Con queste mosse non solo sta venendo lo schifo del comportamento del sistema, ma è un'offesa a chi, come noi o come altre trecento televisioni, vuole semplicemente riprendere le parole del Commissario Tecnico. Vuoi sentire parlare Mancini? Devi pagare. Vuoi sentire Ranieri? Devi pagare".