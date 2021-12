Criscitiello dà 9 ad Italiano: “Il 2021 il suo anno, la gavetta ha pagato. È uno dei migliori”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su TMW ha dato a Vincenzo Italiano Voto 9: “E’ stato il suo anno. Ha salvato lo Spezia e forse neanche lui stesso credeva ad un miracolo simile. Se ne va a Firenze e fa svoltare la Fiorentina; nel gioco e nei risultati. Due grandissimi capolavori e tanto sacrificio sul campo. La sua mano si vede. Il più grande complimento ad un allenatore è dirgli che si capisce che la squadra è allenata da lui anche senza sapere chi è l’allenatore in panchina. Pragmatico il giusto, Italiano si sta confermano uno dei migliori allenatori italiani in attività. La gavetta ha pagato. Un bravo a Faggiano che l’ha scoperto a Trapani quando neanche i parenti di Italiano sapevano che non giocasse più ma che si era messo a fare l’allenatore”.

