Cremonese-Fiorentina, saranno 1.300 i tifosi viola in trasferta allo Zini per sostenere la squadra

Non solo la squadra, anche i tifosi della Fiorentina devono orientarsi ed organizzarsi da una partita all’altra a stretto giro di posta. All’orizzonte c’è già la trasferta di domenica in casa della Cremonese. La Fiorentina non sarà certo sola. Al momento sono circa 1.300 i tifosi che hanno acquistato i biglietti per il settore ospiti dello ‘Zini’. Una trasferta che manca ai sostenitori viola dal 18 febbraio del 1996 (0-0 il risultato finale). Ci sono ancora almeno un migliaio di biglietti disponibili, con la vendita che terminerà questa sera alle 19. Per quanto riguarda invece la più impervia trasferta di Sivas di giovedì prossimo, è stato annullato il volo charter che era stato promosso ed organizzato dall’ATF. Le speranze di raggiungere il numero minimo non erano moltissime, ma il tentativo è stato comunque fatto. La quota partecipazione era di 500 euro (comprensiva di spostamenti e biglietto per la partita). Chi vorrà seguire la squadra si organizzerà autonomamente. Dovrebbero essere circa 40 i tifosi che seguiranno la squadra in Turchia. Lo scrive La Nazione.

