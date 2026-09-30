Costa d'Avorio nel segno di Oulaí: ottima prestazione per il talento della Fiorentina

Regia e dinamismo: la partita del classe 2006 nel 2-0 alla Somalia

Nel match valido per le qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane 2027, la Costa d'Avorio ha superato la Somalia con il punteggio di 2-0, confermando una buona solidità di squadra ed evidenziando tra i titolari dal primo minuto la prestazione di Christ Inao Oulaï. Il centrocampista della Fiorentina, schierato nel mezzo con Kessie ha garantito un contributo costante in entrambe le fasi di gioco, distinguendosi per ordine tattico e precisione nella gestione del pallone prima di lasciare il campo nella ripresa al 65°. I dati emersi dalla sua prova testimoniano una prestazione lineare ed efficace: il mediano ivoriano ha completato l'83% dei passaggi tentati, recuperato palloni nella zona centrale del campo e prevalso nei duelli ingaggiati, oltre ad aver indirizzato nello specchio della porta l'unica conclusione scagliata verso la rete avversaria. Per il classe 2006 viola, giunto alla sua tredicesima presenza complessiva con la selezione maggiore degli Elefanti, si tratta di un'ulteriore conferma sul piano della continuità e della crescita atletica in un contesto internazionale, elemento da cui Vanoli potrà trarre beneficio in vista della ripresa del campionato di Serie A e dei prossimi impegni stagionali.