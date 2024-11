Cosmi: “La Fiorentina ha aspettato Palladino, lì ne capiscono di calcio. De Rossi esonerato ingiustamente”

Il tecnico Serse Cosmi, ospite ai microfoni di Radio Serie A, ha commentato la difficile situazione in casa giallorossa, paragonando il cammino di Raffaele Palladino alla Fiorentina con quello di De Rossi, esonerato dopo appena 4 giornate. Ecco le sue dichiarazioni:

“De Rossi è stato esonerato nonostante avesse gli stessi punti di Palladino con la Fiorentina. Inoltre ha anche altri 2 anni di contratto. Chi mi dà il permesso di pensare che non avrebbero potuto esonerare Palladino dopo un inizio così complicato? Eppure non è successo, perché alla Fiorentina ci sono persone competenti nel mondo del calcio. Alla Roma, invece, in settanta giorni nessuno si è fatto vedere in città, e la CEO si è dimessa. La scelta di Juric sembrava già scritta, ma in realtà non si sono visti miglioramenti concreti”.

