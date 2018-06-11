Corvino vuole il terzino destro dell'Inter primavera Valietti classe 99, i sondaggi...

La Fiorentina che guarda ai giovani sta valutando attentamente la possibilità di arrivare a Federico Valietti, terzino destro classe '99 dell'Inter reduce da una splendida annata con la Primavera nera...

La Fiorentina che guarda ai giovani sta valutando attentamente la possibilità di arrivare a Federico Valietti, terzino destro classe '99 dell'Inter reduce da una splendida annata con la Primavera nerazzurra (torneo di Viareggio, supercoppa Primavera e campionato). Gioiellino dell'Inter, potrebbe essere molto adatto al gioco di Pioli. Siamo ancora in una fase di studio, ma sul giocatore stanno accendendo i fari anche altri club.

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