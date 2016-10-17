Corvino tenta il colpaccio: giovedì vola in Olanda per AZ-Maccabi Tel Aviv

Occhi puntati ormai da mesi su Tal Ben Haim: si chiude?

Pantaleo Corvino vola in Olanda: questo giovedì sarà presente alla gara tra Maccabi Tel Aviv ed AZ Alkmaar, valida per il turno del girone di Europa League. Il motivo? Tal Ben Haim, ala sinistra classe '89 ormai da tempo nel mirino della dirigenza gigliata ed autore, in questa stagione, di 8 reti in 6 gare di campionato. La notizia è stata rilanciata dalla BBC world football in Israele, destando la curiosità del pubblico, che ha già eletto Ben Haim a giocatore simbolo della rinascita del calcio israeliano. Occhio però, perché la concorrenza è agguerrita: sul ragazzo sono vigili anche Shalke 04 e Tottenham, mentre sembra che emissari del West Ham si recheranno di persona in Olanda, come i viola.